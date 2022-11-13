طالبان تعلن القضاء على مخبأ لتنظيم داعش في كابول

أعلنت سلطات حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 5 أفراد بعد هجوم شنته الحركة على مخبأ يشتبه بأنه تابع لتنظيم داعش، الليلة الماضية في الجزء الشمالي من مدينة كابول.

وأبلغ سكان خيرخانة، وهي منطقة غالبية سكانها من عرقية الطاجيك في كابول، عن وقوع انفجارات عديدة، وإطلاق نار مكثف، لساعات الليلة الماضية.

وزعمت وكالة الاستخبارات التابعة لطالبان، في بيان، أنهم شنوا عملية خاصة على مخبأ "خوارج" الكائن بمنزل سكني في منطقة الشرطة رقم 15 بالمدينة. وتستخدم طالبان هذا المصطلح للإشارة إلى أولئك الذين يزعم انتماؤهم إلى تنظيم داعش، وهي جماعة متشددة منافسة.

ووفقا لبيان طالبان، انخرط أولئك القتلى في تفجيرات صغيرة في كابول، وخططوا لشن هجوم أكبر.

ومنذ عودتها للسلطة في أغسطس العام الماضي، تشن طالبان حملة قمع صارمة على معارضيها بذرائع مختلفة. وتتعرض النساء وحقوق الإنسان لقيود شديدة بالبلاد.

ويكثف تنظيم داعش هجماته الدموية بالبلاد، مستهدفا بالأساس الأقليات الدينية وأعضاء طالبان.