

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في الاجتماع البرلماني الدولي الذي نظمه مجلس النواب المصري، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، وذلك علي هامش أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.



وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة، فضلًا عن المنظمات البرلمانية الدول والإقليمية، وحضور عدد من رؤساء البرلمانات، بينهم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وعدد من الشخصيات الدولية رفيعة المستوى، و ذلك في إطار الحرص على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية المصرية في شقها المُتعدد الأطراف.



ورحب محافظ جنوب سيناء بالوفود المشاركة بالمؤتمر علي أرض شرم الشيخ مدينة السلام العالمي، متمنيٍا لهم الخروج بالنتائج والتوصيات المناسبة .



وشهدت جلسات الاجتماع البرلماني الدولي نقاشات مُكثفة بين البرلمانيين والخبراء من أنحاء العالم حول سبل تفعيل وحشد الجهود العالمية لمكافحة ظاهرة تغير المُناخ، كما تضمن الاجتماع شهادات من الخطوط الأمامية وما يمكن القيام به للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ومناقشة الروابط الأساسية بين العمل المُناخي والتنمية المُستدامة، من خلال استعراض التحديات الإنمائية الخاصة بالأمن الغذائي والنزاعات والنزوح وعلاقتها بتغير المُناخ.



كما سيشهد الاجتماع إطلاق حملة الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان "برلمانات من أجل المُناخ" والتي تهدف إلى حشد البرلمانات من أجل اتخاذ الإجراءات البرلمانية الكفيلة بمكافحة تغير المُناخ.