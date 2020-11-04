مستشار ألمانيا يدعو فيتنام لاتخاذ موقف واضح ضد الحرب الروسية بأوكرانيا

ناشد المستشار الألماني أولاف شولتس، فيتنام اتخاذ موقف واضح ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال شولتس، اليوم الأحد، بعد مباحثات مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين بالعاصمة الفيتنامية هانوي في مستهل زيارته لقارة آسيا التي تستمر أربعة أيام، إنه يأمل في صدور "موقف واضح" من الحكومة في هانوي تجاه هذا الأمر.

وتابع المستشار الألماني قائلا: "يتعلق الأمر في الحرب الروسية بخرق للقانون الدولي ذي سابقة خطيرة. فالدول الصغيرة لن يمكن أن تكون آمنة بعد ذلك أمام سلوك الدول المجاورة لها الأكبر والأقوى".

وقال شولتس ذلك بالنظر إلى الصين التي تتقاتل في بحر الصين الجنوبي حاليا مع فيتنام وماليزيا وبروناي والفلبين على الجزر والشعاب المرجانية والمناطق البحرية.

وأكد المستشار الألماني قائلا: "وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ أيضًا يجب تطبيق قوة القانون، وليس قانون الأقوى".

وعلى عكس الغالبية العظمى من أعضاء الأمم المتحدة، لم تصدر إدانة من فيتنام حتى الآن الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا.

يشارإلى أن روسيا تعد مورد السلاح الأهم بالنسبة لفيتنام. ويتعاون كلا البلدين في الاستفادة من حقول الغاز والنفط قبالة الساحل الفيتنامي. كما أن هناك أكثر من 150 مشروعا استثماريا في فيتنام تشارك فيه شركات روسية.