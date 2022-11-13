وزارة البيئة الموريتانية تؤكد أهمية مبادرة الاستجابة المناخية من أجل سلام دائم

أكدت وزارة البيئة الموريتانية أهمية مبادرة الاستجابة المناخية من أجل سلام دائم، مشيرة إلى أن نواكشوط صوتت على المبادرة.

وأوضحت وزارة البيئة في بيان اليوم الأحد، أن المبادرة، التي تم إطلاقها من طرف الرئاسة المصرية على هامش الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، تهدف إلى إدماج تمويلات المناخ في شبكات تمويلات التحكم في السلم وإدماج التأقلم في برامج واستراتيجيات الوقاية من النزاعات، وذلك للأخذ بعين الاعتبار التداخل بين التغيرات المناخية والنزاعات.

يشار إلى أن وزيرة البيئة الموريتانية لا ليا كمرا كانت قد شاركت في التصويت على المبادرة، كما شاركت في الفريق الوزاري المنظم بالتعاون مع آلية تسريع السور الأخضر الكبير والصندوق الأخضر من أجل المناخ وصندوق البيئة العالمي حول تقوية القدرات وتمويل المبادرة الإفريقية للسور الأخضر الكبير.