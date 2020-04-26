الأوقاف: مجالس الإفتاء تشهد إقبالا متميزا بجميع المحافظات

• قوافل دعوية لواعظات الأوقاف بالمساجد بمحافظتي الجيزة والبحيرة

شهدت مجالس الإفتاء التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالمساجد الكبرى بجميع المحافظات، إقبالًا متميزًا من الراغبين في تحصيل العلوم وإدراك المفاهيم الصحيحة خاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى، ويأتي ذلك في إطار الدور الريادي التي تقوم به الوزارة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة.



وواصل العلماء والأئمة المتميزون والواعظات المتميزات المشاركون في المجالس، رسالتهم في الفتوى بالمساجد الكبرى، مؤكدين أن بناء الأوطان وحمايتها من أهم مقاصد الأديان.



وحذروا من الانسياق خلف مواقع الجماعات الإرهابية التي تعمل على نشر الأكاذيب والافتراءات وبث الشائعات، وعلينا جميعًا التصدي بكل قوة للعناصر الإرهابية المخربة، وأن نكشف كذبهم وافتراءهم وزيغهم وزيفهم وضلالهم.



وشددوا على أهمية عدم السماح للمفسدين بالنيل من وطننا أو أمننا واستقرارنا، وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة على مواصلة مسيرة البناء والتعمير، فديننا فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، ودين البناء والتعمير لا الإفساد ولا التخريب.



وفي سياق متصل، أقيمت قوافل دعوية لواعظات الأوقاف بالمساجد بمحافظتي الجيزة والبحيرة وسط إقبال كبير، وذلك في إطار مبادرة (حق الوطن) لجميع مساجد مصر؛ بهدف تعزيز ثقافة حق الوطن، وحسن الولاء والانتماء له وضرورة الحفاظ عليه والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.



وأكدت الواعظات ما يؤدي إلى البناء والتعمير وقوة الأوطان وصالح الإنسان هو من صميم مقاصد الأديان، فالدين فن صناعة الحياة والبناء لا الموت ولا الهدم، فكل ما يؤدي إلى البناء والتعمير وقوة الأوطان وصالح الإنسان هو من صميم مقاصد الأديان، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فذلك شرع الله (عز وجل).



وأضافت أن كل ما يؤدي إلى الهدم أو القتل أو الإفساد في الأرض فلا علاقة له بالأديان ولا بالإنسانية أصلا، مؤكدات أن ديننا الحنيف حث على العمل على ما يحفظ النفس الإنسانية ويحييها.