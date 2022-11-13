 تقارير عن جرحى في انفجار كبير وسط إسطنبول - بوابة الشروق
الأحد 13 نوفمبر 2022 4:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

تقارير عن جرحى في انفجار كبير وسط إسطنبول

وكالات
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 3:55 م | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 3:55 م

أفادت وسائل إعلام محلية تركية، الأحد، بوقوع انفجار في منطقة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول، مضيفة أن الانفجار خلّف عدة جرحى.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك