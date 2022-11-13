تقارير عن جرحى في انفجار كبير وسط إسطنبول

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أفادت وسائل إعلام محلية تركية، الأحد، بوقوع انفجار في منطقة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول، مضيفة أن الانفجار خلّف عدة جرحى.