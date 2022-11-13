عضو في مجلس السيادة بالسودان يلتقي سفيري عمان وبريطانيا لدى الخرطوم

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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا، أزلية ومتانة العلاقات الثنائية بين الخرطوم ومسقط، وحرص السودان على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الأحد، سفير سلطنة عمان بالسودان السفير علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي.

وأوضح السفير العماني، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل الأفكار والآراء ووجهات النظر لتعزيزه في مجال الاقتصاد والاستثمار.

وأشار إلى الاتفاق على تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بما يفضي إلي تحقيق المنافع المتبادلة بين شعبي البلدين الشقيقين.

وفي سياق متصل، التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مع السفير البريطاني لدى السودان السفير جايلز ليفر.

وتطرق الجانبان - خلال اللقاء - لمسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا السياسية التي تشهدها الفترة الانتقالية بالسودان.

وأكد الجانبان ضرورة مواصلة استئناف الحوار بين البلدين، واتفقا على أهمية دعم العملية الانتقالية واستمرار الحوار السياسي، وصولا إلى حكومة انتقالية تمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية في نهاية الفترة الانتقالية.

وعبر الجانبان عن تفاؤلهما حول مسيرة العملية السياسية، وأهمية خلق توافق وطني يفضي إلى تشكيل حكومة تنهض بالقيام بمسئوليات الفترة الانتقالية.