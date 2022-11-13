محافِظة دمياط تتابع أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية اللوزي

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ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا، اليوم الأحد؛ لمتابعة آخر التطورات بمشروع محطة معالجة صرف صحي قرية اللوزي، والمدرجة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد.

واطلعت الدكتورة منال عوض، على معدلات التنفيذ بالمحطة التي تعمل بنظام المعالجة الثلاثية، وذلك بنسبة 100%.

كما بحثت مستجدات تنفيذ خط السيب النهائي، وإعداد الدراسات البيئية، والبدء في تشغيل المحطة خلال هذا الأسبوع.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بالبدء في خطة رصف الطرق بالقرية، مؤكدة على وضع خطة عمل وجدول زمني محدد لتنفيذ تلك الأعمال، وضرورة التنسيق بين الجهات لتنفيذ محاور المشروع القومي الضخم، الذي أطلقه رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصري.

وحضر الاجتماع، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، بالإضافة إلى الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة.