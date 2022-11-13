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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 50 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

د ب أ
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 6:40 ص | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 6:41 ص

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى أقل من 50 ألف إصابة اليوم الأحد، وسط مخاوف من عودة تفشي الفيروس خلال الشتاء.

وسجلت البلاد 48 ألفا و465إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 53 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 26 مليونا و194 ألفا و229 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت كوريا الجنوبية 48 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و665وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات المرضية الخطيرة 396 حالة، بارتفاع 25 حالة عن اليوم السابق.

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