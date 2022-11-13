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أعلن جون هيردمان المدير الفني لمنتخب كندا، القائمة النهائية التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2022، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجاري و 18 ديسمبر القادم.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، عن تواجد المنتخب الكندي في المجموعة السادسة بجانب منتخبات، المغرب، بلجيكا، وكرواتيا.

ويقود ألفونسو ديفيز لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، قائمة منتخب بلاده كندا في نهائيات كأس العالم 2022.

وجاءت قائمة المنتخب الكندي المشاركة في المونديال كما يلي:

حراسة المرمى: جيمس بانتميس - ميلان بوريان - دين سانت كلير-

الدفاع: صمويل أدكوجبي - جويل ووترمان - أليستير جونستون - ريتشي لاريا - كمال ميلر - ستيفن فيتوريا - ديريك كورنيليوس

خط الوسط: ليام فريزر - إسماعيل كوني - مارك-أنطوني كاي - ديفيد ووثرسبون - جوناتان أوسوريو - أتيبا هاتشينسون - ستيفن إستاكيو - صمويل بيت

الهجوم: تاجون بيوكانن - ليان ميلر - لوكاس كافاليني - إكي أوجبو - جونيور هويلت - جوناتان ديفيد - كايل لارين - ألفونسو ديفيز.