وزير الدفاع الإندونيسي يدعو قادة العالم للعمل معا والاتحاد للتغلب على الأزمات العالمية الراهنة

دعا وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الأحد، قادة العالم للعمل معًا والاتحاد للتغلب على الأزمات العالمية الراهنة.

وقال سوبيانتو، خلال منتدى الأمن الغذائي العالمي في بالي، بحسب وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية: "الأهم هو الوحدة والتماسك والقدرة بين النخب الوطنية والدولية على العمل معا".

وسلط وزير الدفاع الإندونيسي الضوء على إحدى الأزمات العالمية التي يعاني منها العالم حاليا وهي أزمة الغذاء التي قد تؤثر على عدد كبير من البلدان النامية، لافتا إلى أن أزمة الغذاء العالمية نجمت عن الصراع المستمر بين دول العالم.

وتابع: "لذلك، من المناسب لجميع قادة العالم حل النزاعات بين البلدان، متسائلا"هل نريد حل النزاع أم لا؟ إذا لم نحل النزاع فإننا سندخل في أمر ووقت خطير للغاية".

وأضاف وزير الدفاع الإندونيسي أن "هدفنا هو توفير الغذاء لثمانية مليارات شخص في العالم ولكن التحدي يكمن في توافر أسعار المواد الغذائية والقدرة على تحمل تكاليفها".

وتنعقد قمة قادة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية من 15 - 16 نوفمبر الجاري، وسط ظروف جيوسياسية قد تكون الأصعب في تاريخ المجموعة حيث تأتي القمة عقب الاستقطاب الناتج من الحرب الروسية - الأوكرانية، ومقاطعة الدول الغربية لموسكو، في وقت تحاول فيه إندونيسيا الوصول برئاستها المجموعة إلى الالتزام بسياستها المحايدة.