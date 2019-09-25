قال الإعلامي عمرو أديب، إن إسطنبول شهدت اليوم حالة من حالات الفزع والهلع، مؤكدًا أن حادث التفجير الذي وقع بمدينة إسطنبول التركية اليوم «إرهابي».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد: «نعزي الشعب التركي، أيا كانت المواقف السياسة، الإنسان هو الإنسان، والشخص لا يستطيع أن يتقبل ترويع الآمنين والمدنيين في أماكن تشعر الناس فيها بالأمان».

ونوه إلى أن الفترة المقبلة، من الممكن أن تشهد تفجيرات أخرى في تركيا، خاصة أن تلك التفجيرات لا تأتي فرادى، قائلًا إن المواطنين شعروا بحالة فزع شديدة، بمجرد وقوع الانفجار في الميدان.

وتابع: «شيء مرعب وصعب إن الناس تتحمل ده في مكان سياحي أول، استقلال وتقسيم المكان السياحي التركي الأول يضم الفنادق الكبيرة والمحلات التجارية والمطاعم والأكل التركي، وإسطنبول تنام هذه الليلة في حالة رعب شديد وتوتر وفزع».

وأكد أن اتخاذ الإدارة التركية إجراءات كثيرة للتضييق على النشر «أمر طبيعي»، يأتي في إطار الإجراءات الأمنية، موضحًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح اليوم بأن السلطات تسعى للوصول عن المسؤول.

واستطرد: «هناك توتر كبير في تركيا، مشكلات اقتصادية كبيرة، ونسبة مستوى التضخم 70% و80%، مشكلات كثيرة ووسط ده كله يحدث الانفجار المقلق، وغني عن البيان القول إن الإرهاب يحدث في أي مكان، مهما كانت الإجراءات الأمنية والاستعدادات، فالإرهاب قادر على الوصول».

وأدان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأشد العبارات، اليوم ١٣ نوفمبر الجاري، حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة إسطنبول التركية اليوم، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية لذوي الضحايا والشعب التركي الصديق والجمهورية التركية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد السفير أبو زيد في هذا الإطار، على موقف مصر الثابت الذي يرفض كل أشكال العنف والإرهاب، مهما كانت مسبباته، داعياً جميع دول العالم إلى التضامن في مواجهة هذه الظاهرة.