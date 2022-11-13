طهران تدين لقاء الرئيس الفرنسي بإحدى رموز المعارضة الإيرانية

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإحدى رموز المعارضة الإيرانية وناشطات أخريات على هامش منتدى باريس للسلام.



وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن كنعاني قال: "هذه الخطوات المناوئة لإيران ستكون بلا شك محفورة في ذاكرة الشعب الإيراني العظيم".



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "من المدهش أن يلتقي رئيس دولة تطالب بالحرية بشخص مكروه حاول في الأشهر الأخيرة بوضوح نشر الكراهية والعنف والأعمال الإرهابية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك التحريض على الأماكن الدبلوماسية والدبلوماسيين للجمهورية الإسلامية في الخارج".



واحتج كنعاني بشدة على تصريحات ماكرون بشأن دعمه لما يسمى بالثورة في إيران.



وأضاف: "لذلك فإن هذا الاجتماع يعد انتهاكا صارخا لمسؤوليات فرنسا الدولية في مكافحة الإرهاب والعنف، كما أنه يمثل ترويجا لهذه الظواهر المشؤومة".