توريد 35 ألف طن أرز إلى مضارب الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مواقع التجميع المجهزة لمحصول الأرز الشعير بمراكز المحافظة، استقبلت حتى اليوم الأحد، 35 ألف طن، لافتا إلى متابعة آلية عمل منظومة توريد الأرز بالمواقع المخصصة على مستوى المحافظة.



وأشار رحمي، إلى حرص المحافظة على فتح كل المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين، وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد، إلى جانب عدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.



من جانبه أوضح المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه يتم التأكد من مطابقة حبة الأرز لجميع المواصفات مع خلوها من الشوائب، مع التأكيد على نظافة مواقع التخزين وخلوها من أي محاصيل أخرى.