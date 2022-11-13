المالكي يبحث مع أبو الغيط آليات تنفيذ قرارات القمة العربية بشأن فلسطين

بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط آليات تنفيذ جميع القرارات الخاصة بفلسطين التي أسفرت عنها قمة لم الشمل في الجزائر.

وشارك المالكي اللقاء كل من سفير دولة فلسطين و مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح والسفير المناوب لمندوبية فلسطين لدى الجامعة مهند العكلوك وعدد من ممثلي بعثة فلسطين.

وأكد المالكي في مؤتمر صحفي أهمية الاجتماع، لما اتسم به من تفاعل و انفتاح وتوافق في الرؤى مع الأمين العام لجامعة الدول العربية حول سبل تنفيذ قرارات القمة العربية في الجزائر.

و قال المالكي: "حرصنا على أن يكون هذا الاجتماع فرصة للتوصل لتوافق حول كل بند تم إقراره في القمة العربية بشأن فلسطين والخطوات المهمة التي يجب تبنيها لتنفيذ هذه القرارات".

وأضاف: "كان التفاعل ايجابي من خلال اللقاء وتم وضع خارطة طريق لمتابعة جميع التطورات، كما تم بحث سبل تعاون جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الخارطة بالاضافة إلى بحث المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذها".

وأشار المالكي إلى تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حرصه العمل على تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، لافتا إلى أن هذا يعد تطور مهم يلبي توقعات شعوب المنطقة العربية إزاء مخرجات قمة الجزائر.