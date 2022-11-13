قدم الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، حفل الافتتاح، قائلًا: «والله زمان يا جماعة وحشتوني، سعيد بالوجود معكم ومع النجوم العظام».



وأضاف ضمن فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأحد: «الفيلم المصري مهم والسينما المصرية مهمة، ومن حقها يكون لها مهرجان قوي، يقدم السينما ونجومها في كل المجالات في أحسن صورة، وأتشرف بوجودي رئيس الدورة الـ44».



وأكد أن الفنان سمير صبري، كان صديقًا عزيزًا، مضيفًا: «كانت بنا لحظات فيها رقة وعذوبة، والاسكيتش المعروض يبين إن الفيلم المصري فيه استعراض ودراما وتراجيدي وأكشن».



وتابع: «كان في بيني وبين سمير علاقة لطيفة، كان يسميني براد بيت، والعلاقة بيننا جميلة واستمرت بيننا ذكريات جميلة».



وحرص فهمي في نهاية كلمته على ترجمتها مرة أخرى إلى الإنجليزية، ليفهمها الحضور من الأجانب.



وانطلقت مساء الأحد، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 بدار الأوبرا المصرية، على أن تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.



وتشارك في الدورة الجديدة 52 دولة، وسط منافسة بين 97 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا و10 أفلام كلاسيكية، فيما يصل عدد العروض العالمية والدولية الأولى إلى نحو 30 عرضا، و57 عرضا ضمن العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ويشهد يوم الافتتاح، عرض فيلم The Fabelmans الذي تدور أحداثه حول شاب يدعى سامي، ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة.