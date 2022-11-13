الإيكواس والاتحاد الإفريقي يبحثان معوقات تفعيل بروتوكول حرية التنقل

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بحثت مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" ووفد الاتحاد الإفريقي سبل تفعيل بروتوكول حرية التنقل القاري ومعوقات تنفيذ الاتفاقية في الوقت الراهن.

وقالت رئيس وفد الاتحاد الإفريقي ومنسقة برنامج حرية التنقل ريتا أموكوبو، أن زيارتها لمفوضية الإيكواس تستهدف تنفيذ بروتوكول الاتحاد الإفريقي لحرية التنقل.

وأكد رئيس مفوضية "الإيكواس" عمر علي توراي، دعمه التوقيع والتصديق على بروتوكول الاتحاد الإفريقي لحرية التنقل بين الدول الأعضاء.

وشدد على أهمية التجارة الحرة وارتباطها بحرية تنقل الأشخاص والبضائع، داعيا إلى تبسيط عملية التصديق لتشجيع المزيد من الدول على التصديق على بروتوكول الاتحاد الإفريقي لحرية الحركة، لافتا إلى أهمية الإرادة السياسية في هذا الصدد.