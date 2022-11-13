 انهيار سقف مطعم على رؤوس الزبائن في أشهر مركز تجاري بالكويت (فيديو) - بوابة الشروق
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انهيار سقف مطعم على رؤوس الزبائن في أشهر مركز تجاري بالكويت (فيديو)


نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 9:12 ص | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 9:12 ص

قالت وزارة الداخلية الكويتية، أمس السبت، إن حادث انهيار سقف أحد المطاعم في مجمع "الأفنيوز" التجاري لم لم يسفر عن قتلى، بينما أصيب شخص واحد..

وجاء في تغريدة على حساب الوزارة الرسمي في "تويتر": "الإعلام الأمني يوضح بشأن سقوط سقف أحد المطاعم في مجمع تجاري أنه توجد إصابة واحدة فقط، وقد تم التعامل معها من قبل الطوارئ الطبية ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج".

وتداول نشطاء مقطع فيديو بالقرب من المطعم الذي انهار سقفه، والموجود في مجمع يعتبر من أهم وأكبر مراكز التسوق في هذا البلد الخليجي.

وأظهرت المقاطع المتداولة انهيارا كبيرا في ديكور سقف المطعم، الذي انهار على عدد من الأشخاص والموظفين فيه.

ويعتبر مجمع "الأفنيوز" من أكثر الوجهات الترفيهية التي يرتادها الناس في الكويت، ويشهد ازدحاما بشكل دائم. ويضم سلسلة ضخمة من المحلات والماركات العالمية، والمطاعم والمقاهي والمتاجر.


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