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كشف علاء اباظة وكيل المهاجم التونسي سيف الجزيري هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة العروض التي تلقاها موكله للرحيل عن النادي.

وقال اباظة في تصريحات لقناة أون سبورت :" سيف لاعب محترف ولم يحدث أن تحدثنا في رحيل عن الزمالك في الفترة الحالية".

وأضاف :" عقد سيف مستمر حتى نهاية الموسم المقبل واللاعب تركيزه الكامل مع الزمالك".

وأضاف :" من جانبنا لا يوجد رغبة في الرحيل ولو هناك رغبة من أي نادي التفاوض حول شراء بطاقة اللاعب عليه التفاوض مع الزمالك .. والأخير هو صاحب الحق في دراسة العروض والموافقة عليها أو رفضها".

وحول مشاركة اللاعب صحبة منتخب بلاده في مونديال قطر قال اباظة :" سيف يشارك بشكل أساسي مع المنتخب التونسي منذ انتقاله للزمالك وحصل على لقب هداف كأس العرب ولك يكن لدينا شك في تواجده في القائمة النهائية للمنتخب التونسي".

وأضاف :" ولكن شعرنا ببعض القلق بسبب قيمة الحدث الذي سيشارك فيه اللاعب .. المونديال بطولة كبيرة خاصة للمنتخبات العربية".