وزير الاقتصاد الألماني يحذر من السذاجة في التعامل مع الصين

حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من السذاجة في التعامل مع الصين.



وقال هابيك اليوم الأحد خلال زيارته لسنغافورة، بالنظر إلى الاعتمادية على إمدادات الغاز الروسي ، والحرب ضد أوكرانيا، إن ألمانيا ربما كان لديها قدر أكبر من اللازم من الثقة في أن كل شيء سيسير بشكل جيد دائما.



وأضاف أنه تم الاضطرار للتعلم حاليا تحت ظروف مروعة أن ذلك يعد أمرا ساذجا وخطيرا أحيانا، وأكد أنه يجب ألا يتم القيام بمثل هذه الأخطاء في التعامل مع الصين.



وجاءت هذه التصريحات بعد اجتماع هابيك مع نظيره السنغافوري على هامش مؤتمر آسيا- المحيط الهادئ للأوساط الاقتصادية الألمانية.



وشدد الوزير الألماني على ضرورة حماية أية بنية تحتية حساسة في ألمانيا، وأكد أن ألمانيا تفعل ما تفعله الصين نفسه، لاسيما في حماية مصالحها.



يذكر أن الحكومة الاتحادية أوقفت مؤخرا إمكانية دخول مستثمرين صينيين في شركات التكنولوجيا الفائقة الألمانية. إلا أنه تم تمكين مشاركة مجموعة صينية في محطة بميناء هامبورج.



ووقع هابيك ووزير التجارة السنغافوري على إطار عمل يشكل الأساس لتحقيق تبادل هيكلي دوري بين كلا الوزارتين فيما يتعلق بقضايا سياسة التجارة الخارجية مثلا. ومن شأن ذلك تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.