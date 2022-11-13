إعلام: اعتقال عصابة أوكرانية لنقل اللاجئين السوريين بشكل غير قانوني إلى التشيك

ذكرت صحيفة ليدوفكي التشيكية، إن مجموعات مافيا كبيرة متورطة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر حدود البلاد، وعادة ما يكون الأوكرانيون مرشدين لهم.

وبحسب الصحيفة: "منذ بداية العام، احتجزت الشرطة أكثر من 220 مرشدا كانوا يحاولون نقل اللاجئين السوريين بشكل غير قانوني إلى جمهورية التشيك. ويتم هذا بشكل أساسي من قبل مرشدين أوكرانيين".

ويضيف المقال أن مجموعات الجريمة المنظمة الكبيرة تكسب الكثير من المال بهذه الطريقة.

وقال جوزيف أوربان، السكرتير الصحفي لشرطة الأجانب في جمهورية التشيك: "لقد اعتقلنا 49 أوكرانيا و 33 سوريا و 26 تشيكيا. هذه هي التركيبة الوطنية الرئيسية".

وقال مصدر للصحيفة: "كان من الممكن أن يعيشوا هنا حتى قبل الصراع. ولكن بعد أن بدأ، جاء آلاف الأوكرانيين إلى جمهورية التشيك، وواجه بعضهم مشاكل مالية. ويحاول البعض حلها بطريقة غير قانونية".

وأضافت صحيفة ليدوفكي أن جمهورية التشيك تعتزم تشديد العقوبة على مرشدي المهاجرين غير الشرعيين، وزيادة الحد الأقصى لعقوبة السجن لمثل هذا الانتهاك للقانون من خمس سنوات في السجن إلى ثماني سنوات.

وفقًا للمعلومات الرسمية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير إلى 5 يوليو، حوالي 8.8 مليون شخص.

المصدر: نوفوستي