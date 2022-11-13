قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب، تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل للمرافعة؛ لاتهامهما بالاشتراك في قتل زوج المتهمة وإشعال النيران في الجثة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة لرجل في العقد الثالث من العمر، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، معصوب العينين وبه جروح وكدمات وآثار حريق متفرقة بالجسم.

وبالفحص تم تحديد شخصية المجني عليه، ويعمل مبيض محارة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات، وتوصلت التحريات إلى وجود علاقة بين زوجة المجني عليه وزميله بالعمل مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود علاقة بينهما، حيث اتفقا على التخلص من المجني عليه، وأعد الثاني توك توك ومطرقة حديدية، وبتاريخ الواقعة توجه إلى مسكن المجني عليه وبحوزته المطرقة، وكانت فـي انتظاره الأولى داخل المسكن، وما أن شاهد المجني عليه حتى قام بخنقه بيده ثم ضربه بالمطرقة الحديدية على رأسه عدة مرات حتى فارق الحياة، وعصب عينيه وكبل يديه وقدميه ووضع جثته داخل بطانية، وتوجه بها داخل التوك توك خاص به لمنطقة العثور، وسكب كمية من البنزين عليها وأضرم النيران بها ولاذ بالهرب.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن التوك توك والأداة المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.