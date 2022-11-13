بايدن يقبل استقالة رئيس إدارة الجمارك والحدود الأمريكية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير اليوم /الأحد/ إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل استقالة كريستوفر ماجنوس، مدير إدارة الجمارك والحدود الأمريكية.

وأضافت المتحدثة الأمريكية - في بيان اليوم - إن بايدن وجه الشكر لماجنوس، على جهوده في إصلاح إدارة الشرطة في ثلاث مدن عمل بها.

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن هذه استقالة ماجنوس جاءت بعد أن أبلغه إليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلي الأمريكي بأنه إما أن يستقيل أو عليه أن يتوقع أن يتم فصله من منصبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي طالبوا باستقالة ماجنوس في وقت سابق من هذا الشهر بعد تقارير صحفية أفادت بأنه غير كفء في القيام بمهامه الوظيفية.

وأوضحت أن بايدن كان قد اختار ماجنوس لأسباب من بينها أنه كان ينتقد سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن المهاجرين لكن البعض تساءل عما إذا كانت خلفيته في العمل الشرطي بدلا من مجال تنفيذ قوانين الهجرة والحدود ربما جعلته أقل كفاءة للقيام بمهام منصبه.



