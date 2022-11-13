رئيس حزب الخضر الألماني: يجب إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية

ناشد رئيس حزب الخضر الألماني أوميد نوريبور الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال نوريبور لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: " عندما أسأل المتظاهرين في إيران عن الطريقة التي يمكننا من خلالها تقديم المساعدة، يقولون: يجب ألا يتم السماح للأشخاص الذين يقتلون أطفالنا بإرسال أبنائهم إلى أوروبا للعربدة ".

وتابع قائلا: " ولأجل القيام بذلك، يجب تجميد الحسابات التي يتم عن طريقها تمويل إقامة الحفلات الصاخبة. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضع الحرس الثوري ، حامل لواء القمع الرئيسي، على قائمة الإرهاب".

يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس أكد أنه يجب أن يكون هناك عقوبات أخرى ضد إيران. وكانت دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على ذلك بالفعل أول أمس الجمعة.