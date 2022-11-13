جناح وزارة الثقافة يستقبل وفد الكونجرس الأمريكي بقمة المناخ

استقبل جناح وزارة الثقافة بالمنطقة الخضراء بقمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، زيارة وفد الكونجرس الأمريكي المشارك بالقمة.

وتفقد الوفد، معرض الحرف التراثية والتقليدية، وحرص أعضاء الوفد الأمريكي، على اقتناء عدد من منتجات المعرض، وتناقشوا مع العارضين والفنانين، حول أسلوب وتقنيات إنتاج الحرف التراثية.

ومن جانبها، زارت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، المعرض للمرة الثانية وقامت باقتناء عدد من منتجات "أخميم"، مؤكدة على أنها تدرك جيدًا قيمة منتجات الحرف الترثية المصرية، وتفردها وسط العالم.

فيما استمرت أمس السبت، الفعاليات الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وبرعاية من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وقدمت فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة عروضها، وسط حضور وتفاعل من ضيوف مصر بقمة المناخ.

وعلى مسرح الجرين زون، قدم الفنان عامر التوني وفرقته، المولوية الصوفية من الموشحات والابتهالات والمديح الموروثة عن كبار المتصوفة، واستعراض الأشكال الاحتفالية للطرق الصوفية في مصر، والتي تستخدم القوالب الموسيقية الدينية المختلفة، وتعتمد على تقديم التراث المولوي المصري على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.

وبالممشى السياحي بخليج نعمة، قدمت 8 فرق للفنون الشعبية، تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ديفيليه ورقصات من التراث المصري، وجسدت خلالها تراث بعض المحافظات المصرية، وهي فرق الحرية، والشرقية، وأسوان، وبورسعيد، والعريش، والإسماعيلية، وسوهاج، والتنورة للفنون التراثية.