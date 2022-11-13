رئيس البنك الإفريقي: شرم الشيخ مدينة عظيمة أبهرت العالم

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، يرافقه وفد من قيادات البنك على هامش المشاركة في مؤتمر المناخ.

وأبدى رئيس البنك الأفريقي، عن انبهاره بمدينة شرم الشيخ، والتطوير الهائل التي شهدته المدينة خلال الفترة القليلة الماضية.

وأثنى على جهود الدولة ومحافظ جنوب سيناء ومساعديه، وخاصة أن التطوير جرى في مدة لا تتجاوز الخمسة أشهر بعد الخروج من عدة كبوات عالمية أشهرهم أزمة فيروس كورونا.

وقال رئيس البنك الأفريقي، إن جميع الأفارقة فخورون بمدينة شرم الشيخ، التي أبهرت العالم بقدرتها التنظيمية الهائلة على استضافة أكبر حدث عالمي مثل مؤتمر المناخ، مشيرًا إلى ضرورة التواصل مع محافظ جنوب سيناء من أجل نقل تلك التجربة الفريدة في التطوير إلى المدن الأفريقية.

وأكد أنه سيسعى لجلب رؤوس الأموال بالقارة لاستثمارها في شرم الشيخ من أجل استمرار عملية التنمية .

كما شمل اللقاء التباحث مع محافظ جنوب سيناء حول الاستعدادات الجارية لاستضافة شرم الشيخ للمؤتمر السنوي للبنك الأفريقي، والتي تستضيفه شرم الشيخ في مايو المقبل.

وأبدى محافظ جنوب سيناء عن سعادته بهذا اللقاء مع رئيس البنك الأفريقي، لما يمثله من قيمة وقامة في مجال البنوك والاستثمار والتنمية على المستوى الأفريقي والدولي، مؤكدًا على التواصل الدائم، والعمل المشترك من أجل تطوير الإستثمار في أفريقيا

شهد اللقاء اللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية، و وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء عبدالفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظ.