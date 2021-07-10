جمعت دول مجموعة العشرين 4ر1 مليار دولار من أجل صندوق الصحة العالمية لمواجهة الجوائح للمساعدة في عدم تكرار وقوع جائحة كورونا، التي أودت بحياة أكثر من 6ر6 مليون شخص وأضرت بالاقتصاد العالمي.

وسيتولى البنك الدولي إدارة الصندوق لمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ومواجهة الجوائح في المستقبل، حيث حصل على تعهدات من أكثر من 20 دولة، ومنظمة بيل وميلندا جيتس ومنظمات أخرى. ومن المتوقع الحصول على مزيد من التعهدات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سري مولياني إندراواتي وزيرة المالية في إندونيسيا، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين " المبلغ الذي تم جمعه حتى الآن مجرد البداية".

واضافت" المبلغ المطلوب يصل لنحو 31 مليار دولار، ولكن هذا لن يكون الأداة الوحيدة المتعلقة الاستعداد للنظام الصحي".

وكانت دول مجموعة العشرين "جي "20 قد بدأت في إنشاء الصندوق العام الماضي برئاسة إيطاليا، وذلك في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدول للحصول على أموال كافية لمواجهة جائحة كورونا، في ظل وجود عجز يصل إلى 16 مليار دولار، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.