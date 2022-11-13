قطر: تنفيذ تدابير منع التبغ والتدخين في ملاعب المونديال

أعلنت شراكة "رياضة لصحة أفضل" في قطر، التي تضم وزارة الصحة العامة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومنظمة الصحة العالمية، عن تنفيذ تدابير منع التبغ والتدخين في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لتكون البطولة صحية وآمنة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الأحد، سيتم منع التبغ والسجائر الإلكترونية في الملاعب الثمانية المخصصة لبطولة كأس العالم، مما يضمن للجماهير الاستمتاع بمشاهدة أكبر حدث لكرة القدم العالمية في جو خال من التدخين أثناء جلوسهم في مقاعدهم.

وقالت الدكتورة ريانة بوحاقة ممثل منظمة الصحة العالمية لدى دولة قطر، في تصريح صحفي اليوم ، إن الشركاء في "رياضة لصحة أفضل" لطالما روجوا لتدابير فعالة لمكافحة التبغ، مع إذكاء الوعي أيضا بالمخاطر الصحية له، ودعموا أيضا تنفيذ سياسة خالية من التبغ في الأحداث الرياضية للفيفا".

وأوضحت أن الأدلة تظهر أن الأحداث الرياضية الضخمة الناجحة الخالية من التبغ تعتمد على التواصل الفعال وإنفاذ السياسات.

وأشارت الوكالة إلى أنه خلال بطولة كأس العالم سيتم تخصيص فريق يتكون من 80 مفتشا لدعم متطوعي "فيفا" وموظفي الأمن في إنفاذ سياسة "فيفا" الخاصة بالتبغ، كما تم تصميم أدوات الاتصال المرئي والمسموع من قبل دولة قطر و"فيفا" ومنظمة الصحة العالمية، للوصول للجماهير الكبيرة وتعزيز وعيهم، بما في ذلك منصة "فلورنس"، التي صممتها منظمة الصحة العالمية لتقديم خدمات المشورة الرقمية للأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التبغ.

وقالت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة إن دولة قطر من الدول الرائدة في مجال مكافحة التبغ في المنطقة، وبالتالي تم وضع تدابير لمكافحة التبغ داخل الملاعب وخارجها خلال بطولة كأس العالم، خاصة في الأماكن العامة.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق البيئات الخالية من التبغ في مناطق المشجعين بصرامة، حيث يمكن للمشجعين الذين ليس لديهم تذاكر مشاهدة المباريات على شاشات كبيرة في الهواء الطلق الخالي من الدخان.

وقال فيديريكو أديتشي رئيس قسم الاستدامة في "فيفا" إن "كرة القدم تعتبر منصة مهمة للتغيير الاجتماعي، حيث تم على مدى عقدين من الزمن إقامة البطولات العالمية في بيئات خالية من التبغ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر أيضا ضرورية لتعزيز تنفيذ هذه السياسة في الدوحة خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وقال فيناياك براساد المستشار التقني لمكافحة التبغ في منظمة الصحة العالمية إن حظر استخدام منتجات التبغ وبيعها والترويج لها في الأحداث الرياضية لا يزال يشكل خطوة رئيسية في المعركة ضد التبغ والأمراض المرتبطة به.

وأشار إلى أن بطولة كأس العالم في قطر فرصة كبيرة للارتقاء بالجهود العالمية لمكافحة التبغ إلى مستوى جديد.