مسؤول فلسطيني: حكومة نتنياهو المقبلة تعبر عن التطرف والعنصرية في إسرائيل

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انتقد مسؤول فلسطيني، اليوم الأحد، تكليف زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل عقب فوزه بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الحكومة المقبلة في إسرائيل برئاسة نتنياهو "تعبر عن تحول المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية".

وأشار مجدلاني إلى أن الحكومة الجديدة ستضم "عناصر يمينية فاشية" ورؤيتها السياسية وبرنامجها لا يتضمن أي إشارة إلى حل الدولتين باعتباره الحل الدولي المقبول على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستجتمع في مدينة رام الله بعد غد الثلاثاء برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث آليات إدارة العلاقة مع الحكومة الجديدة في إسرائيل.

واعتبر مجدلاني أن حكومة نتنياهو المقبلة "تتطلب رؤية فلسطينية جديدة وسياسة مختلفة في ضوء مخاطر أجندتها على القضية الفلسطينية وتعبير عن التطرف والعنصرية في إسرائيل".

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج سلم اليوم نتنياهو، رسميا كتاب التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن فاز معسكره بـ64 مقعدا من أصل 120 بانتخابات الكنيست التي أجريت مطلع الشهر الجاري.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية قبل يومين، المجتمع الدولي برفض التعامل مع وزراء اليمين المتطرف المقرر تعيينهم في حكومة نتنياهو وذلك "حماية للديمقراطية ولفكرة حل الدولتين".