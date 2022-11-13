رئيس وزراء كمبوديا يدعو إلى حل الخلافات العالمية سلميا

دعا رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، اليوم الأحد، إلى الوحدة، وذلك في كلمة له أمام تجمع يضم ممثلين عن روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية حيث تؤثر التوترات العالمية الحالية على الجميع.



وقال هون - في كلمته خلال افتتاح قمة شرق آسيا، حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - "إنه من مصلحة العالم المشتركة التعاون لحل الخلافات سلميا"، معربا عن أمله في أن يتبنى القادة روح العمل الجماعي في دعم التعددية المنفتحة والشاملة والبراجماتية والاحترام المتبادل في معالجة التحديات الوجودية والاستراتيجية التي يواجهها الجميع.



وأضاف هون - في أثناء افتتاحه الاجتماع الذي يعقد بالتوازي مع القمة الرئيسية لمجموعة آسيان - أن العديد من التحديات والتوترات الحالية تعرقل الجهود السابقة التي تحققت بشق الأنفس لتعزيز التنمية المستدامة وتسبب المزيد من المصاعب في حياة المواطنين.



يأتي ذلك قبل يوم واحد فقط من الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.