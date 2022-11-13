هبة عبد الغني تشيد بنادي السينما المستقلة لإتاحته الفرصة لنوع مختلف من الأفلام

أشادت الفنانة هبة عبدالغني بنادي السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومي للسينما بسينما الهناجر بدار الأوبرا.

وعبرت عن سعادتها بوجود مثل هذه النوعية من الفعاليات الموجهة والداعمة للأفلام المستقلّة وللشباب سواء السينمائيين أو الجمهور،

وبفكرة النادي حيث يتم خلاله تبادل الخبرات بين المخرجين من الشباب، ومنح فرصة لنوع مختلف من الأفلام.

جاء هذا أثناء مشاركتها عرض فيلمها "لما كان البحر أزرق" إخراج عمر السيوف، ضمن عروض النادي الذي تضمنت أيضا عرض فيلم الروائي القصير " البطارية ضعيفة"، بحضور صناع الأفلام، وعدد من الفنانين ورجال الإعلام.

وعقب العرض أقيمت ندوة لمناقشة الأفلام بين صناعها مع الجمهور، أدارها المشرف الفني على النادي الناقد السينمائي أحمد عسر، وأشاد الحضور بالأفلام والمناقشات التي دارت أثناء فعاليات النادى.

يذكر أن فيلم "لما كان البحر ازرق" سيناريو و حوار محمد زايد، مدير تصوير چوزيف كرم، ديكور باسل أيمن، تصميم أزياء ريم العدل، هندسة صوت ميدا الخولى، مدير إنتاج مينا مكرم، تمثيل هبة عبد الغنى، محمود حمدى، نيكول اسكندر، آدم زايد.

أما فيلم "البطارية ضعيفة" فتم تصويره بمدينة سانت كاترين بطولة عاطف عبد اللطيف ودينا صلاح، قصة عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار ومعالجة چوزيف فوزى ومدير التصوير مايكل چورچى وإخراج سامح ماهر ويشارك في بطولته بدو سيناء.