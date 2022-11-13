افتتاح معرض رجل الجبنة للفنانة أية الفلاح الثلاثاء المقبل

تفتتح الفنانة التشكيلية آية الفلاح معرضها الفني يوم الثلاثاء المقبل، بإسم "رجل الجبنة"، بقاعة الزمالك للفن، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، ويستمر المعرض حتى ٥ ديسمبر المقبل، وتبدأ ساعات العمل من 11 صباحا إلى 8 مساء يوميا ماعدا الجمعة.

وعن فكرة المعرض سردت: "رجل الجبنة، أوقات كثيرة أشعر بأنك تشبهه، اتذكر وأنا صغيرة، كان هناك رجل في شارع جدتي، كنت أقول عليه إنه يشبه الجبنة القديمة ، كل شئ فيه اللون أبيض أو بيج.. لبسه ، شعره، بشرته... كنت أشعر إنه قديم وليس عجوز".

يتسم فن آية الفلاح بالأبعاد الشخصية والذاتية، حيث يتزامن مع حدث ومكان معينين في حياتها، وبالتالي يوثق حالاتها العاطفية والعقلية المختلفة، وقد ولدت الفلاح في القاهرة عام 1986.

تخرجت آية الفلاح في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عام 2008، حيث شاركت في العديد من الفعاليات الفنية والثقافية منذ عام 2004.