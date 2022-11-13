كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في لم شمل الناجين من الهولوكوست؟

ولا يزال مليون وأكثر من هؤلاء الضحايا مجهولي الهوية حتى اليوم. ولكن يبدو أن تحديد هوية هؤلاء بات ممكنا عبر الاستعانة ببرنامج ذكاء اصطناعي اخترعه مهندس برمجيات اسمه دانيال بات.

وعبر استخدام تقنية التعرّف على الوجوه الظاهرة في مئات الآلاف من الصور الأرشيفية التي تجمع بين ضحايا وناجين من الهولوكوست، استطاع برنامج دانيال التعرّف على صورة لـ بلانش فيكسلر التُقطت في أثناء الحرب.

ويتم تعريف برنامج الذكاء الاصطناعي على إحدى الصور بدايةً قبل أن يبدأ -انطلاقا من هذه المعرفة المسبقة- في رحلة للبحث في ملايين الوجوه التي تحتوي عليها صور أرشيفية حتى يجد صاحب أو صاحبة الصورة المعرّفة لديه مسبقا.