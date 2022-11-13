مدرب يوفنتوس يستبعد الصربي فلاهوفيتش من مباراة لاتسيو

قرر ماسيميليانو اليجري المدير الفني ليوفنتوس استبعاد دوسان فلاهوفيتش من المباراة أمام لاتسيو، اليوم الأحد، في الدوري الإيطالي، في ظل عدم استعادة المهاجم الصربي لكامل لياقته البدنية قبل أيام من مونديال قطر.

ولم يشارك فلاهوفيتش - 22 عاما - مع يوفنتوس منذ الخسارة أمام بنفيكا البرتغالي 3 /4 في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي ، وغاب عن أخر أربع مباريات للفريق بسبب الإصابة في الفخذ.

وقال اليجري في تصريحات صحفية: "فلاهوفيتش لا ، هو ليس جاهزا، لن يشارك، فيدريكو تشيزا جاهز لمباراة اليوم".

وأضاف "عليك أن تؤمن بالقدر، بشكل عام ربما يلحق بالحصة التدريبية الأولى مع المنتخب الوطني".

وأوضح "فلاهوفيتش شارك في التدريبات أمس واليوم، من الطبيعي بالنسبة للاعب أن يشعر برغبته في مساعدة الفريق، لكنه ليس في حالة جسدية مثالية حاليا".

ويستعيد يوفنتوس جهود نجمه الأرجنتيني آنخل دي ماريا أمام لاتسيو بعد مشاركته كبديل كأخر مباراتين للفريق عقب تعافيه من إصابة في الفخذ.