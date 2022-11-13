زارت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، عددا من المشروعات في كفر الشيخ والبحيرة التي تهدف لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك في مستهل زيارتها لمصر للمشاركة في أعمال مؤتمر المناخ العالمي (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ.



وتفقدت شولتسه، مشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الري الممول من الوزارة الألمانية بقرية البيضا بالقرب من كفر الدوار في البحيرة، حيث يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الري ويقلل من هدر المياه.



كما زارت الوزيرة، مشروع حماية الشواطئ بمنطقة مطوبس الممول من مرفق البيئة العالمي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.



وقالت شولتسه: "يعكس الوضع في مصر التابعات المأسوية لتغير المناخ".



وأوضحت أن دلتا النيل تعد واحدة من أكثر المناطق المتمتعة بأرض زراعية خصبة على مستوى العالم، فضلا عن ذلك تعتبر من أكثر المناطق كثافة للسكان، وتعد من أكثر المناطق المهددة من ارتفاع منسوب مياه البحر وملوحته".



وكانت الوزيرة الألمانية، وصلت إلى مصر، أمس، لحضور مؤتمر المناخ العالمي السابع والعشرين بشرم الشيخ، إذ ستركز على العمل مع البلدان النامية لإيجاد حلول ملموسة لحماية المناخ.