مدير مهرجان القاهرة السينمائي: 30 عرضا عالميا يشارك هذا العام و3 أفلام قصيرة لأول مرة

كشف المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، تفاصيل الاستعدادات الأخيرة للمهرجان، مؤكدًا أن هناك 53 دولة مشاركة في دورة هذا العام من المهرجان، مشيرًا إلى انضمام أحدث الأفلام من انجلترا بواقع 108 فيلم، ووجود حوالي 30 عرض عالمي ودولي هذه الدورة.

وأضاف المخرج أمير رمسيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة "القاهرة والناس، أن هناك 4 أفلام مصرية قصيرة متميزة ستشارك في المهرجان هذا العام، مشيرًا إلى أن مشاركة المخرج المجري بيلا تار في مصر وهو أحد الأحداث التي نفتخر بها بمهرجان القاهرة السينمائي، وهو من أعظم المخرجين منذ الثمانينات.

وأكد المخرج أمير رمسيس، أننا أمام دورة مشوقة هذا العام، ولدينا فيلم مصري متميز هو "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله وبطولة الممثل سيد رجب، لافتًا إلى أن المخرج احمد عبدالله من المخرجين أصحاب الأعمال المتميزة جدًا، قائلا: "المهرجان في دورته الحالية سيضم أفلام متميزة مثل "بعيدًا عن النيل، و3 أفلام قصيرة سوف يتم عرضها لأول مرة في المهرجان".