وزير الاقتصاد الألماني: إبرام اتفاقيات اقتصادية مع دول جنوب آسيا يساهم في حماية المناخ

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، بأنه يرى بأن إبرام اتفاقات اقتصادية جديدة مع دول جنوب آسيا يمكن أن يسفر عن دفعة نحو تحقيق المزيد من حماية المناخ.

وقال هابيك، اليوم الأحد، في سنغافورة بعد مباحثات مع وزراء من باكستان والفلبين إن التعاون مع دول جنوب آسيا سوف يكون بمثابة تعاون لأجل حماية المناخ وسوف يحقق إسهاما لأجل اقتصاد يقدم إنتاجا محايدا للمناخ، وأعرب الوزير الألماني عن أمله في إبرام عدد كبير قدر الإمكان من الاتفاقات الثنائية.

وأضاف الوزير الألماني أنه متأثر من الوصف الذي عرضه نظيره من باكستان عن مدى تأثر بلاده بعواقب الاحتباس الحراري وما ينتج عنه من فيضانات وجفاف، وأشار إلى أن الفلبين تعهدت بإصلاحات، وأكد أن لكلا البلدين مصالح في إبرام اتفاقات، وشدد على ضرورة أن يصاحب مثل هذه العلاقات إدخال إصلاحات دائما من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان.

وعن إمكانية القيام بمحاولة جديدة لأجل إبرام اتفاقية تجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، أشار هابيك إلى مباحثات سابقة مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، وأوضح أنه لا يوجد اهتمام بذلك على الجانب الأمريكي بسبب الوضع السياسي الداخلي هناك.

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