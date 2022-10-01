كوبري إمام عاشور للانتقال إلى الأهلي يثير قلق الزمالك

كشف مصدر مسئول تفاصيل الجلسة الثالثة التي عقدها أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك، مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم قبل انتظامه في معسكر المنتخب الوطني، لإقناعه بتجديد عقده مع نادي الزمالك، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأكد المصدر، أن هناك حالة من القلق داخل نادي الزمالك، بسبب ردود إمام عاشور، غير القاطعة على أمير مرتضى، وطلبه بعض المطالب الكبيرة، من وجهة نظر نادي الزمالك.

وقال المصدر: " إمام عاشور، يرى أن عرض نادي الزمالك حصوله على ٨ ملايين جنيه في الموسم، عرضا لا يليق بما يقدمه مع النادي مؤخرا، خاصة أن النادي رفع سقفه المالي من أجل تجديد أحمد زيزو ليحصل على مقابل تخطى 25 مليون جنيه في الموسم الواحد."

وتابع: "اعتراض إمام ليس على عدم التناسب بين المعروض عليه وعقد زيزو فحسب، وإنما على المقابل المادي الذي يحصل عليه المغربي زكريا الوردي، والذي يتقاضى مليون دولار سنويا، مؤكدا أن بالمقارنة بينهما في وسط الملعب، فمن الطبيعي أن يتخطاه إمام عاشور."

وأضاف: "حديث إمام عاشور، أغضب أمير مرتضى، مؤكدا استحالة رفع عقده ليصل لهذا المقابل المادي، خاصة أنه هذا يعني رفع عقده خمسة أضعاف ما يتقاضاه الآن ، الأمر الذي قابله اللاعب بأنه سيوفر عرض خارجي للرحيل عن الزمالك في الانتقالات الشتوية يناير المقبل."

وأكد المصدر، أن رغبة إمام الرحيل بهذا الشكل، تعزز الأقاويل التي تتردد داخل النادي وبعض وسائل الإعلام، أن هناك وسطاء عرضوا على إمام عاشور الرحيل إلى أي ناد خارجي، على طريقة "الكوبري"، للانتقال إلى النادي الأهلي بنهاية الموسم.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن هناك جلسة مرتقبة بين إمام عاشور، عقب عودته من معسكر المنتخب لتقريب وجهات النظر، وقطع الطريق نحو تفكيره في الرحيل لأي ناد، سواء داخلي أو خارجي.