وزارة الأسرة التونسية تدعو القوى الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة

دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس، اليوم الأحد، كافة القوى الوطنيّة إلى مضاعفة جهودها لمناهضة العنف ضد المرأة والوقاية من تداعياته الخطيرة على المرأة والأبناء على وجه الخصوص وعلى الأسرة والمجتمع.

جاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على حادث مقتل أم لأربعة أطفال قصر على يد زوجها طعنا حتى الموت بإحدى الولايات، حيث قررت الوزارة تشكيل خليّة أزمة للتعهد الفوري بأطفال الضحيّة واتخاذ ما يتعيّن من تدابير حمائية لهؤلاء الأطفال بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وأشار البيان إلى أن معدلات العنف الزوجي في ارتفاع بما يقتضي من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وقطاع الإعلام تعزيز الجهود للتوعية والتثقيف والتعريف بالقانون رقم 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والتمسك بالتطبيق الصارم لأحكامه.