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الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا عمليا مع مجلس الأمن القومي هذا الأسبوع

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 6:58 م | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 6:58 م

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم عقد اجتماع عملي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله، في معرض رده على سؤال لأحد الصحفيين: "نعم، هناك مثل هذه الخطط. نتباحث بشأن عقد اجتماع عملي منتظم".

ووفقا لبرنامج "موسكو.الكرملين.بوتين" الذي يذاع على قناة روسيا1، سيعقد الرئيس الروسي اجتماعا مع الحكومة هذا الأسبوع.

وإضافة إلى ذلك، يعتزم بوتين عقد اجتماع مع لجنة "النصر" التنظيمية، وهي كيان استشاري للرئيس، تشكلت في عام 2000 لوضع سياسة موحدة للدولة فيما يتعلق بقدامى المحاربين والتعليم الوطني للروس.

تأتي هذه الاجتماعات وسط انسحابات للقوات الروسية من عدة مناطق أوكرانية كانت قد احتلتها بعد الغزو في 24 فبراير الماضي. و كان آخر انسحاب من مدينة خيرسون.


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