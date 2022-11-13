 تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي في القليوبية - بوابة الشروق
الأحد 13 نوفمبر 2022 9:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي في القليوبية

محمود عواد
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 9:08 م | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 9:08 م

تمكنت إدارة المرور من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي، بعد تصادم 3 سيارات نصف بنزلة كوبري بنها الأول اتجاه القادم من "بنها- شبرا"، ولا يوجد مصابين.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين ثلاثة سيارات نصف نقل، بنزلة كوبري بنها اتجاه شبرا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين عدم وجود ثمة إصابات، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة ورجال المرور؛ لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك