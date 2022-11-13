تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي في القليوبية

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تمكنت إدارة المرور من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي، بعد تصادم 3 سيارات نصف بنزلة كوبري بنها الأول اتجاه القادم من "بنها- شبرا"، ولا يوجد مصابين.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين ثلاثة سيارات نصف نقل، بنزلة كوبري بنها اتجاه شبرا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين عدم وجود ثمة إصابات، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة ورجال المرور؛ لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.