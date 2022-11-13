 زياد بهاء الدين: مصر تلعب دورًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا بقمة المناخ نيابة عن إفريقيا - بوابة الشروق
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زياد بهاء الدين: مصر تلعب دورًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا بقمة المناخ نيابة عن إفريقيا

خالد حسام الدين
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 4:54 ص | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 4:54 ص

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي سابقًا، أن قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ هي متابعة تنفيذ وعود قمة جلاسكو العام الماضي، قائلا: "أتنقل في المؤتمر مثل كل المشاركين ويقال إن هناك 40 ألف مشارك وهو رقم خرافي حاسس إننا بنتكلم عن ماتش كورة".

وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية "القاهرة والناس، أن مصر بحكم استضافتها لفاعليات القمة تشارك بقوة في نقاشاته ومفاوضاته مع الدول الكبرى، وفي ظل هذه التحديات مصر تسعى لتقديم أجندة تمويلية لمبادرات التمويل والاقتراض الأخضر للدول الإفريقية، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا بقمة المناخ نيابة عن قارة إفريقيا.

وتابع الدكتور زياد بهاء الدين، أن مصر أوشكت على إبرام اتفاقيات كبيرة مع صندوق النقد الدولي، وكنت أتمنى بذل جهد أكبر بمجالات الاستثمار والتصنيع والزراعة والعمل المصرفي للاستفادة من رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين والفاعلين بقمة المناخ.

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