باريس تدعم تطبيع العلاقات بين يريفان وباكو

أفاد قصر الأليزيه، أمس السبت، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد أثناء محادثته مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، استعداده لدعم تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان.

وجاء في بيان صدر عن القصر أن الرئيس الفرنسي أجرى أمس السبت مكالمة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني "أكد ماكرون خلالها الاستعداد الكامل لفرنسا لدعم عملية تطبيع العلاقات بين البلدين (أذربيجان وأرمينيا) وتحقيق التسوية السياسية في المنطقة، التي ستسمح بإحلال السلام".

وأضاف البيان أن ماكرون رحب أيضا بتأثير البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي على استقرار الوضع على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.