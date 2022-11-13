ماليزيا تسجل 2882 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ماليزيا تسجيل 2882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أربعة ملايين و 946 ألفا و 583 حالة، منذ بدء الجائحة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأحد عن بوابة "كوفيد ناو" الالكترونية، التابعة لوزارة الصحة قولها إنه من بين حالات الإصابة الجديدة، حالة واحدة قادمة من الخارج، و 2881 حالة إصابة محلية.

وسجلت ماليزيا 9 وفيات جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 36 ألفا و546 حالة.

وأضافت البوابة الإلكترونية أنه تم تسجيل 4730 حالة تعاف أمس السبت، وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في ماليزيا 31 ألفا و 209 حالات، من بينهم 84 حالة في وحدات الرعاية المركزة.