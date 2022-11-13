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إندونيسيا تدشن صندوقا عالميا للاستعداد للجوائح في المستقبل

نوسا دوا (إندونيسيا) (د ب أ)
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 11:28 ص | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 11:28 ص

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، عن تدشين صندوق عالمي اليوم الأحد؛ للاستعداد لمواجهة الجوائح في المستقبل، محذرا من أن مبلغ الـ4ر1 مليار دولار الذي تم جمعه حتى الآن ليس كافيا.

ويأتي تدشين الصندوق بعد اجتماع لوزارة الصحة والمالية بدول مجموعة العشرين "جي 20" في جزيرة بالي بإندونيسيا، قبل انعقاد قمة جي 20 التي تضم الاقتصاديات الرائدة في العالم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

قال ويدودو عبر تقنية الفيديو من كمبوديا، حيث يحضر قمة إقليمية "أتقدم بالشكر لجميع الدول المانحة من مجموعة جي20 وخارجها والمؤسسات الخيرية على مساهمتها، ولكن المبلغ غير كاف".

وأضاف ويدودو "أتمنى المزيد من الدعم من أجل هذا الصندوق" مشيرا إلى أمله أن يساعد الصندوق في تعزيز هيكل الصحة العالمي".

وتعهدت 20 دولة وثلاث مؤسسات خيرية بتقديم 4ر1 مليار دولار للصندوق، وفقا لما قاله كونتا ويباوا داسا نوجراها، المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية.


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