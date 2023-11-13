نائب محافظ البحيرة: ميناء رشيد مشروع قومي يستهدف تحقيق تنمية اقتصادية

ترأست الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، الاجتماع الموسع لمتابعة أعمال توصيل المرافق لميناء الصيد برشيد.

وجاء ذلك بحضور كل من اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وطارق عبد الشافي، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وهشام بربر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفايز الجندي مدير مديرية الإسكان والمرافق، وكريمة عاشور مدير مديرية الطرق والنقل، ومحمد زيد المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد، وممثلي الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، ومسئولي الشركة المنفذة.

واستهلت نائب محافظ البحيرة، الاجتماع بالترحيب بكل الحضور، مؤكدة أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، حيث إنه يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة.

وأكدت أنه يوفر 4000 فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة) لأبناء المحافظة، ويعد هو الأول من نوعه بمصر ومقام على مساحة 48 ألف م2، مشددة على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بالمشروع.

وتم استعراض أعمال توصيل الصرف الصحي للميناء، حيث يوجد 14 مبنى مقسمين على 3 خطوط صرف صحي بطول 850 م.

ووجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستكمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي بالمنطقة المحيطة والمقابلة للميناء.

كما وجهت بتغذية الميناء بالمياه وذلك من خط المياه القائم والمار بجوار الميناء، كما تم استعراض أعمال توصيل الكهرباء للميناء، حيث تم إعداد المقايسة التقديرية التي شملت مهمات الكهرباء والمحولات والمولدات المطلوبة، وإعادة تعميق عدد من الكابلات المتواجدة بالطريق الجاري رصفه أمام ميناء الصيد.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أهمية المشروع نظراً لدوره المأمول في تنمية الموارد الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى مستهدفات الدولة الاجتماعية من المشروع وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين.

وأكدت أن كل أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة هذا فضلاً عن تحقيق المستهدف منه باعتباره مشروع قومي، مشددة على أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولا بأول وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال.

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