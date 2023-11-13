خفر السواحل الفرنسي ينقذ 201 مهاجرا في القناة الإنجليزية

أنقذ خفر السواحل الفرنسي 201 مهاجرا على متن قوارب كانت تواجه صعوبات في القناة الإنجليزية بالقرب من كاليه مطلع الأسبوع، حسبما أعلن خفر السواحل اليوم الاثنين.

وقال خفر السواحل، إن عددا من القوارب المكتظة بالمهاجرين واجهت صعوبات في طريقها إلى بريطانيا.

وتمكنت مجموعة من المهاجرين من إعادة تشغيل محرك قاربهم المتضرر، ورفضوا الصعود على متن سفينة الإنقاذ الفرنسية وواصلوا رحلتهم إلى بريطانيا.

ويعبر عدد كبير من المهاجرين القناة الإنجليزية من سواحل شمال فرنسا بالقرب من كاليه إلى بريطانيا في قوارب مطاطية.

ويلقى العديد من الأشخاص حتفهم خلال عملية العبور التي ينظمها مهربون.

وترغب الحكومة البريطانية في منع المهاجرين من الوصول إليها بهذه الطريقة، واتخذت فرنسا إجراءات لدعم هذه الجهود منذ عام 2018.

وفي مارس، تعهدت بريطانيا بتقديم أكثر من 500 مليون يورو (534 مليون دولار) لفرنسا على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة لتمويل زيادة عمليات المراقبة الساحلية.

وذكر موقع بوليتيكو اليوم الإثنين، أن الشرطة الفرنسية تمكنت من منع 3400 قارب تحمل أكثر من 81 ألف مهاجر من العبور إلى بريطانيا خلال الفترة بين يناير 2018، وأغسطس 2023، وذلك نقلا عن بيانات وزارة الداخلية في باريس.

وخلال الفترة نفسها، تم تسجيل عبور 3500 قارب تحمل أكثر من 111 ألف مهاجر، ومع ذلك، فإن العدد الفعلي للأشخاص الذين قاموا بالرحلة إلى بريطانيا قد يكون أعلى، حيث لا ترصد السلطات جميع القوارب والمهاجرين عند وصولهم إلى الشواطئ البريطانية.