تحدث مينا عبيد لاعب القوة البدنية، عن تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة مستر أولمبيا 2023 وتحطيمه الرقم القياسي العالمي في لعبة «الداد ليفت».

وكان مينا عبيد قد توج بلقب بطولة مستر أولمبيا للمرة الرابعة على التوالي، بعد تسجيل رقم قياسي عالمي جديد بـ 365 كيلو جرام.

وقال مينا عبيد في تصريحات خاصة لـ «الشروق»: «سعيد للغاية بعد تحقيقي الميدالية الذهبية في مستر أولمبيا للمرة الرابعة على التوالي وتحطيم الرقم القياسي العالمي أيضًا، وأنافس نفسي في هذه اللعبة منذ 4 سنوات».

وأضاف: «مريت بالعديد من الصعوبات خلال مشواري مع لعبة الداد ليفت، ولكن هذا العام كان هدفي تحطيم رقمي القياسي العالمي الذي سجلته في البطولة الماضية، وتعرضت لإصابة قوية في الكتف قبل انطلاق البطولة بـ 3 أشهر».

وتابع: «الإصابة بعدتني عن التمرين لمدة شهر ونصف تقريبا، والطبيب الخاص بي نصحني بعدم المشاركة في البطولة هذا العام، ولكن تشجيع الجمهور المصري منحني الأمل في المشاركة بها، برغم أن حالتي الصحية كانت لا تسمح بذلك الأمر».

وزاد عبيد: «وتعرضت لإصابة مفاجئة أثناء إجراء عمليات الإحماء قبل دقائق من اللعب في البطولة، ولكن - الحمدلله - قدرت أتحامل على نفسي وأشارك بها، وحققت هدفي بعد تحطيم الرقم القياسي وحصولي على جائزة أفضل لاعب بالعالم أيضًا».

وأكمل: «إحساسي لا يوصف أثناء رفع العلم المصري خلال مراسم تتويجي بلقب مستر أولمبيا، وأنا أتحمل مصاريف التجهيز للبطولات والاتحاد المصري لم يدفع لي شيء، ولكن كل ما يهمني هو رفع علم مصر في المحافل الدولية ولا أنتظر تكريما من أحد».

وواصل: «رفضت اللعب باسم أمريكا في أكثر من مناسبة، والتجنيس شيء مرفوض بالنسبة لي، وأنا فخور وسعيد بتمثيل مصر في المحافل الدولية، ورفع علم مصر في المسابقات الدولية أهم مليون مرة من الفلوس».

وأتم: «هدفي التتويج بلقب مستر أولمبيا في الموسم المقبل ورفع علم مصر مرة أخرى هناك، ولكنني سأخوض فترة علاج وتأهيل للتعافي من الإصابة قبل بدأ التجهيز للبطولة القادمة».