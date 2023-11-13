أظهرت بيانات رسمية أوردها موقع وزارة التجارة الصينية، أن قيمة التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا بلغت 140.9 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة منذ يناير وحتى يونيو من العام الجاري، بزيادة نسبتها 3.1% على أساس سنوي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الاثنين، بأن قيمة واردات الصين من إفريقيا بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، 53 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 12.4% على أساس سنوي، بينما وصلت قيمة صادراتها إلى الأخيرة إلى 87.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 15.4% على أساس سنوي.

وقامت الصين بضخ استثمارات بقيمة 1.82 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات في إفريقيا، خلال الفترة منذ يناير وحتى يونيو، بزيادة 4.4% على أساس سنوي، بينها 1.58 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المباشرة غير المالية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، وقعت الصين عقودا جديدة لمقاولة مشاريع في إفريقيا بقيمة 28.4 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 7.64% على أساس سنوي، بينما أنجزت أعمالا بقيمة 16.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 10% على أساس سنوي.