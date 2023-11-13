وزير خارجية إسرائيل: الضغط الدولي على تل أبيب يتزايد لوقف الحرب

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن الضغط الدولي يتزايد على تل أبيب لوقف الحرب على غزة، مشيرا إلى أن "التضامن" مع الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الماضي "يتقلص".. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كوهين مساء الاثنين، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقال كوهين: "التقييم لدينا حوالي أسبوعين قبل الضغط الدولي الكبير. الضغط ليس مرتفعا جدا، لكنه يتزايد"، موضحا أنه خلال المحادثات التي يجريها مع قادة الدول الغربية "يتم التركيز على القضية الإنسانية"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "الجزء المتعلق بالتضامن والصدمة من مجزرة 7 أكتوبر يتقلص، وهناك من يطالب، ليس علنا، بوقف إطلاق النار".

وخلفت تصريحات كوهين ردود فعل غاضبة داخل الحكومة الإسرائيلية، بحسب هيئة البث.

وقال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار: "مع كل الاحترام للضغوط السياسية، فإن التزامنا هو قبل كل شيء تجاه سكان الجنوب ومواطني إسرائيل الذين دفعوا ثمنا باهظا وفظيعا".

وأضاف: "مهمتنا هي القضاء على حماس. يجب أن ننتصر في هذه الحرب ونعيد المختطفين إلى ديارهم. سيستغرق الأمر وقتا طويلا".

وأسر مقاتلو "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، نحو 239 شخصا بين عسكريين ومدنيين، وبينهم من يحملون جنسيات مزدوجة، لدى اقتحامهم مستوطنات ونقاطا عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، في عملية سمتها "طوفان الأقصى".

من جانبه، قال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش: "أمامنا مهمتان في هذه الحرب القضاء على حماس وعودة المختطفين، ولن نتوقف حتى تكتمل هذه المهام".

ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 شهيدا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء أمس الأحد.